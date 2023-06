’Studenten zwaar de klos’

Ze kunnen geen huis kopen, kampen jarenlang met deze schulden en daardoor met mentale problemen. Extra zuur is als je hoort dat er voor boeren 1,5 miljard euro is gereserveerd als ze willen stoppen, een gelukszoeker straks 20.000 euro afkoop kost als we die niet willen nemen en dat een statushouder die hier met een rode loper wordt binnengehaald een woning en leefgeld krijgt. Dit terwijl ze juist in studenen zouden moeten investeren als de toekomstige werkende generatie. Overheid, ga je diep schamen.

Marc Struik, Reeuwijk