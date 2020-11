’Trump accepteert geen nederlaag’

Trump roept al wekenlang bij iedere gelegenheid dat hij alleen kan verliezen bij verkiezingsfraude. Hij claimt openlijk dat het hoogste gerechtshof hem zal steunen. Hij hitst zijn supporters op zich te verzetten tegen een ’fake’ verkiezingsuitslag.

In de meeste staten bereidt men zich voor op ongekend geweld bij de stemlokalen. Maar Hoekstra maakt zich er lacherig van af. Deze ambassadeur is net als zijn baas, een meester in het ontkennen van een ongewenste werkelijkheid.

Els van Oort, Spijkenisse