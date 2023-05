Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen bij tegenstanders van Erdogan over stemmende ’nep-Turken’

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

De Turken in Nederland en andere Europese landen zijn niet de enigen die in het buitenland meedoen aan de verkiezingen in Turkije. Een Turkse expat in Koeweit liet weten dat toen hij daar wilde stemmen tot zijn verbazing zag dat hij in de rij stond tussen een grote groep Arabieren. Ze spraken geen woord Turks, maar hadden een Turkse identiteitskaart bij zich, kennelijk gekocht.