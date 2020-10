Het is nog maar een week geleden dat Jan des Bouvrie overleed. In gedachten zie ik hem nog staan op zijn eigen verjaardag in St. Tropez een paar jaar geleden. „Kijk mij nou, Jantje uit Bussum…” begon hij zijn speech en keek trots rond. En inderdaad, hij had heel veel bereikt, een mooi gezin, veel lieve vrienden om zich heen en hij was de grote inspiratiebron voor zoveel interieurs in ons land en daarbuiten.