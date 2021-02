’Sporten voor jongeren’

Meer dan 80% zit tegen een burn-out aan volgens onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-0ut (NCPSB). Helaas richt de discussie vooral op wat scholen hieraan zouden kunnen doen. Belangrijk, maar er zijn meer groepen, organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Te denken valt b.v. aan sportverenigingen. Gemeenten hebben hier al subsidie voor gekregen, maar helaas merken we hier nog weinig van. Wel hoor je vaker, zoals in het Commentaar van13 februari in jullie krant aangegeven: Luister naar wat jongeren te zeggen hebben. Een van de jongeren met wie ik sprak gaf een heel goed advies wat ik graag wil delen. De manier waarop er met de 1,5 meter afstand wordt omgegaan vindt hij erg ’meten met twee maten’. Hij gaf hierbij de voorbeelden van volle winkels, volle vliegtuigen enz. terwijl jongeren zelfs niet met een klein groepje bij elkaar mogen komen. Onbegrijpelijk. Als actieve voetballer pleit hij er voor om sportverenigingen, sportvelden in te zetten om trainingen voor kleine groepjes te organiseren. Zelf gaat hij driemaal per week oefeningen doen op een Cruijff Court, daar kunnen er nog een heleboel met zeker 1,5 meter afstand bij. Volgens mij hoeft dit niet veel te kosten, maar levert dit wel veel gezondheid op. Aanpakken, zou ik zo zeggen.

Corry Westgeest, Enschede