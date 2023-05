’Zomervluchten mijden’

Een respondent: „Heel irritant. Zeker als je weet dat de KLM pas na boeken meldt dat vluchten mogelijk geannuleerd kunnen worden.” Iemand anders: „De vliegmaatschappijen hebben teveel hooi op hun vork genomen. Eén kink in de kabel en alles ligt op z’n gat.” Iemand anders twijfelt aan de intenties van Cityhopper: „Als de bezetting niet goed is, gooien ze er gewoon een vlucht uit onder het mom van ‘kapot vliegtuig’.”

Cityhopper is vooral bedoeld voor korte vluchten. Een meerderheid van de stemmers geeft aan dat het toch beter is trein of auto te pakken voor de kortere afstand. Een respondent: „Dat geldt lang niet voor alle bestemmingen, denk aan Stavanger of steden in Schotland.” Een alternatief is natuurlijk een andere luchtvaartmaatschappij. Het gros denkt dan andere carriers deze problemen ook zullen hebben.

Maar een derde van de respondenten vindt vliegen het beste alternatief voor toeristische reizen. Twee derde denkt dat door de onzekerheid rondom vliegen, vakantiegangers uitwijken naar andere vervoermiddelen. Een stemmer denkt va niet: „Vliegen is nog steeds de goedkoopste en snelste optie, dat blijft nog wel even.” Iemand anders: „We doen altijd net alsof andere vervoermiddelen ‘schoon’ zijn, maar met de auto gaan belast ook het milieu.” De meeste stemmers gaan liever niet op vliegvakanties. Degenen die dat wel doen, maken zich zelf niet echt zorgen over of ze met het vliegtuig wel op tijd op de plek van bestemming zullen aankomen. Een niet-vlieger stelt echter: „Zolang er trammelant is op Schiphol en bij de luchtvaartmaatschappijen, ga ik niet op vliegvakantie. Want zodra ik mijn vluchten mis, mis ik dagen op mijn vakantiebestemming.”

De Belgische luchthaven Zaventem draaide de afgelopen maanden beter dan ooit. Dat vinden de meeste respondenten een goed teken. Een stemmer: „Die Belgen lachen zich rot met die fijne extra inkomsten.” Een respondent kan zich voorstellen dat reizigers Schiphol mijden. Hij somt op: ,,De drukte, het lange taxiën en dat je drie uur van te voren aanwezig moet zijn.” Iemand anders noemt de voordelen op van vertrek vanuit België of Duitsland: „Je hoeft niet zo achterlijk vroeg aanwezig te zijn en kunt nog gewoon goedkoop parkeren.” Een respondent heeft ook geen medelijden met de geplaagde luchtvaarmaatschappijen: ,,Als je zo omgaat met je klanten, dan vraag je er ook om om failliet te gaan.”

Desondanks zou maar een derde van de deelnemers het goed vinden als Schiphol zou krimpen. Een van hen: ,,Prima als Schiphol krimpt, maar doe dan wel Lelystad open.” Iemand uit Amstelveen: „Veertig jaar geleden kwam er op zondag alleen af en toe een sportvliegtuigje over. Nu denderen ze de hele dag over ons heen.”

De meeste stemmers vinden het goed als er minder zou worden gevlogen. Een reactie: ,,Dat gebrek aan vliegtuigen is een prima manier om dit te realiseren.” Twee derde zou graag zien dat er meer geïnvesteerd in bijvoorbeeld internationale treinen. Een stemmer: ,,Vliegen is oneerlijke concurrentie. Investeer meer in het spoor.”