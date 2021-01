’Niet braaf met oud en nieuw’

Premium Binnenland

Buurt in shock na explosie Poolse supermarkt Tilburg: ’Een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen’

Een enorme explosie en daaropvolgende brand heeft zondagnacht de Poolse supermarkt Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg verwoest. „Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is echt niet normaal dat dit in Nederland kan”, aldus een buurtbewoner, die door de knal rechtop in bed za...