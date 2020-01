Generaal Soleimani was een opperterrorist

Qassem Soleimani verheerlijkte dood en terreur. Generaal Soleimani leidde in 2006, naar eigen zeggen, vanuit Beiroet de Libanon-oorlog tegen Israël. Militaire handelingen duidde hij aan de hand van oorlogshandelingen van de profeet Mohammed en imam Ali, de eerste sjiitische imam. Soleimani plaatste zichzelf in een historisch religieus kader. Dit fanatisme treffen we ook aan bij Al-Qaeda en andere jihadistische groepen.