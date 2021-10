’Zorgen om zeer zwaar vuurwerk’

Een lappendeken aan vuurwerkverboden ligt over ons land. Ieder dorp of stad heeft wel zo zijn eigen regeltjes. Bij onze zuiderburen is al een verhoogde concentratie te zien van Nederlandse kopers. Niet alleen in de zware criminaliteit maar ook in deze vuurwerkbranche zijn spotters aanwezig die voorop rijden om te controleren of er ergens politiecontroles zijn. De eerste klapper voor de politie is al binnen. Maar liefst 3700 kilo aan vuurwerk werd in Tilburg inbeslaggenomen. In 2019 werd 61.000 kilo inbeslaggenomen en vorig jaar was dat zelfs 123.000 kilo. De politie doet wel zijn best, maar het blijft toch dweilen met de kraan open. Meer verontrustend is de aanvoer van zwaar (verboden) vuurwerk uit het oosten. Vuurwerk met de kracht van handgranaten worden met busjes tegelijk ons land binnen gereden. Meldingen van vernielingen, zwaar lichamelijk letsel en mogelijk zelfs doden zullen de kranten weer ’sieren’. Voor de komende jaarwisseling mogen we de borst weer nat maken!

Jan Muijs, Tilburg