’Wachten op tweede lockdown’

De overheid is na de vakantiestop ook de weg kwijt. Ze lijden aan dashboardstress. Quarantaine zou verplicht moeten worden maar ja, hoe. Door social media volgen velen burgers hun eigen dashboard. Je kunt wachten op de gevolgen hiervan. Quarantaineverplichting is een stok achter de deur die de ernst van het covid19 virus aangeeft.

Door de vakantiestop van de overheid kregen de burgers de indruk dat het voorbij was. Het vrije leven weer los kon. Maar het covid19 virus is niet weg. Dan moeten we helaas nu gaan bekopen.

Het dashboard gaat op rood en ja dan weet iedereen dat we een forse stap terug moeten doen. We hebben dit echt zelf gedaan. Helaas het niet anders.

Marcel Brouwer, Culemborg