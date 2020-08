’Verbod op boerenbord kinderachtig’

De medewerkers van de dienst moeten toezicht gaan houden op langs de weg geplaatste borden met reclame voor de verkoop van verse groenten, fruit of eieren. Zij gaan binnenkort verscherpt erop toezien omdat de provincie een open, net landschap wil creëren zonder wildgroei aan borden.

Deze borden die zijn geplaatst door hardwerkende agrariërs, zijn plotseling een doorn in het oog van de gemeente Utrecht, terwijl ze er al veel langer worden gebruikt.

Streng handhaven per 1 september aanstaande is reeds aangekondigd. Handhaving bij de uit de hand gelopen reljeugd is kennelijk niet boeiend. Deze maatregel die ervoor zorgt dat boeren hun verkoopwaren niet meer mogen aanprijzen langs de openbare weg, komt op mij over als ’burgertje pesten’.

Laat de agrariër gewoon z’n brood verdienen en handhaaf eens streng op reljongeren in Utrecht (en daarbuiten) die een open, nette samenleving onder druk zetten.

Mevr. Brugman,

Lelystad