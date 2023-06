Hele mensheid werd jarenlang misleid

Joe Rogan (55) is komiek, vechtsporter en interviewer. Die drie kwaliteiten vormen een bijzondere combinatie, maar het is de laatste kwaliteit, die van interviewer, waarmee hij de belangrijkste onafhankelijke media-persoonlijkheid in Amerika werd. Met The Joe Rogan Experience is zijn online-bereik op Spotify groter dan dat van de New York Times en de Washington Post bij elkaar.