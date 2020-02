Brief 2: ’Zwarte lijst zal niets veranderen’

De overlast komt vooral van de zogenaamde veiligelanders en uitgeprocedeerden. Voor die gasten worden een paar centra opgetuigd met een groot hek er rond. Maar dat hek staat open! Want: in dit land mag je zonder tussenkomst van een rechter niet zómaar in je vrijheid worden beperkt.

We worden dus eigenlijk gewoon door de wet zelf beperkt in de mogelijkheden om eens echt goed door te pakken. Het zijn slechts noodverbanden die gelegd worden. Waarmee ze al direct krijgen waar ze om vragen: bed, bad en brood.

Nee, de hulp zal in alle gevallen moeten komen van de thuislanden. Daar zal vooral op ingezet moeten worden. Maar die werken niet mee en staan niet te springen om ze terug te nemen.

Er zal dus ondanks alle goede bedoelingen weinig veranderen en het blijft overwegend dweilen met de kraan open. Of je dat nu leuk vindt of niet.

Jan Muijs, Tilburg

