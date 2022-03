’Snel zelf tarwe gaan verbouwen’

Nu we weten dat Oekraïne Europa en Afrika geen tarwe kan leveren en later niet kan inzaaien, lijkt mij de tijd gekomen om alle boeren op te roepen zo snel mogelijk te beginnen met het inzaaien van tarwe! De regering moet nu maatregelen nemen om de tekorten op te vangen. Dat kan alleen door het in Nederland zelf te verbouwen. Verder blijkt ook hier maar weer uit dat afhankelijkheid op deze schaal van één land uit den boze is. Spreiden is het beste, dat mag de energiecrisis ook wel duidelijk gemaakt hebben.

Arend van Wingaarden, Den Helder