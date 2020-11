Uitslag Stelling: Geen verplichte vaccinatie

Wanneer als eerste de jongeren worden ingeënt, zouden zij de zwakkeren en ouderen kunnen beschermen omdat zij het virus niet verder verspreiden. Een argument vóór: „Jongeren houd je bijna niet tegen. Die willen de wereld verkennen. Als zij het virus niet overbrengen, dan scheelt dat heel veel besmettingen.” Iemand nuanceert: „Je zou eerst de jongeren moeten inenten, zodat de economie weer op gang komt. Menselijk gezien, zou je eerst de kwetsbaren in de samenleving moeten inenten.” Iemand noemt het echter ’te zot voor woorden’ en vindt niet dat de jongeren een inenting ’verdienen'. „Ze worden dan ook nog beloond voor het illegale feesten?”

Meer dan driekwart van de stemmers wil dat personeel in vitale beroepen zoals de zorg en politie als eerste aan de beurt komt. Een meerderheid zou daarbij graag zien dat voor het coronavaccin het beleid voor de griepprik wordt aangehouden: zestigplussers en mensen met longaandoeningen eerst.

Uiteindelijk zal de Gezondheidsraad beslissen over de strategie voor het inenten van de Nederlandse bevolking. De meeste stemmers vertrouwen echter niet op dat oordeel. Een respondent legt uit waarom: „Wat de Gezondheidsraad besluit, is ingegeven door de politiek en dus niet objectief. Iemand anders: „Er zijn bij de Gezondheidsraad nu al werkgevers aan het lobby’en om werknemers als eersten te laten inenten”.

Nederlanders verplichten tot het halen van de coronaprik, vindt een meerderheid van de respondenten in ieder geval geen goed idee. Een respondent: „Niemand verplicht vaccineren. Ook niet als het een dwangmiddel wordt om mee te mogen doen aan de maatschappij.” Iemand anders: „Verplichten gaat te ver. Maar je zou van weigerachtigen wel mogen vragen dat ze dan de regels in acht nemen.”

Een overgrote meerderheid denkt niet dat jongeren zich massaal zullen laten inenten tegen het coronavirus. Zij hebben zelf nauwelijks last als ze ermee besmet zijn. Een aantal respondenten vindt dan ook dat jongeren wel verplicht zouden moeten worden om zich te laten vaccineren. Een deelnemer vindt het wel een goede sanctie voor ’jongeren die zich niet aan de maatregelen houden.’

De respondenten tonen zich verdeeld over of het vaccin veilig zal zijn. Iemand die het niet vertrouwt: „Een vaccin ontwikkelen duurt tien tot vijftien jaar. Dit is letterlijk uit de grond gestampt. Dat kan niet goed zijn.” Anderen vertrouwen er niet op, omdat ze niet geloven dat het werkt. „Ondanks het griepvaccin worden er toch altijd weer mensen ziek.”

Desondanks is een meerderheid van de deelnemers positief gestemd over het nieuws over het vaccin. Verder denken de meeste respondenten dat het coronavaccin een blijvertje is en dat het halen van de coronaprik net zoiets wordt als het halen van een griepprik. Een krappe meerderheid van de deelnemers zou de prik wel gaan halen als ze ervoor in aanmerking zouden komen. „Eindelijk uitzicht. Als iedereen zich de komende maanden gedeisd houdt, dan zal de schade meevallen.”