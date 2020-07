Brief 2: ’Mondkapjes bieden schijnveiligheid’

De mensen laten hem onderaan de kin bungelen en waar noodzakelijk doen ze hem dan even omhoog. Dan helpt het al geen zier. Als je een mondmasker draagt dan moet deze aan alle kanten goed aansluiten, en bij 90% van de dragers zit hij dus losjes op het gezicht. Tel daarbij op de vele mannen met baarden of forse bakkebaarden, bij deze mensen is een mondkapje al helemaal zinloos, want dan sluit hij zeker niet aan op het gezicht.

Conclusie? Het dragen van mondkapjes is en blijft een schijnveiligheid. Het draagt niks bij, dus waarom zouden wij er met zijn allen als malle Eppie bij moeten gaan lopen?

Henk de Fluiter, Voorthuizen

