’Versoepelen ’omdat de rek eruit is’ onverstandig’

De verwachte daling door immuniteit blijft uit. Inmiddels zijn er al 3 miljoen mensen gevaccineerd. Zelfs dát houdt het aantal besmettingen niet tegen. Elke dag opnieuw duizenden besmettingen, tientallen mensen die sterven aan corona. Het aantal ic-opnames is met bijna 800 patienten tot ongekende hoogte gestegen. Niet eerder was dat aantal zo hoog. In ziekenhuizen lopen de zorgverleners op hun tandvlees. Er gaat zelfs een moment ontstaan dat ze daar voor drastische keuzes worden gesteld. Ondanks al deze alarmerende berichten gaan we versoepelen. En zeker niet omdat het tij keert. Integendeel. Simpel omdat de rek van de handhaving eruit is.

Het volk mort en is op veel plekken niet meer in de hand te houden. Toegeven is nog het enige wat rest. Met een virus dat maar niet van wijken wil weten. Voor al die miljoenen mensen die de versoepeling met lede ogen moeten ondergaan: pas goed op jezelf!

Jan Muijs,

Tilburg