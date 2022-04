De Kwestie: gaan die 100.000 huizen per jaar er komen?

Bouwlocaties moeten nog – mogelijk met dwang – worden aangewezen en de stikstofaanpak van het kabinet botst met de bouwambities. Daarnaast erkende minister De Jonge (Volkshuisvesting) in deze krant dat de geplande bouw mogelijk niet eens toereikend is. Gaan die 100.000 woningen per jaar er komen, of is dat een utopie? Vera Uunk is optimistisch, Coen van Rooyen ziet het niet gauw gebeuren.

