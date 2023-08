’Trump slechtste president ooit’

Bekijk ook: Trump hoort aanklachten tegen zich en pleit onschuldig

Komen nog eens de aanklachten bij dat hij zeer gevoelige informatie in dozen heeft opgeslagen in zijn privé appartement. Hoe gek kun je zijn en waarom wordt hij bij elke aanklacht populairder bij zijn aanhangers? Trump is een narcist eerste klas en moet lekker gaan golfen in plaats van wartaal uit te slaan. Zijn presidentschap was één groot fiasco, maar dat bord voor zijn kop voorkomt dat hij inziet dat hij de slechtse president ooit was!

Bas Overmars, Amsterdam