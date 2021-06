’Omtzigt acteerde op eigen houtje’

Maar mijns inziens had hij dit vooraleerst zorgvuldig mogen communiceren met zijn partijgenoten en vervolgens het CDA met al zijn bewindslieden in de coalitie. Zodoende had het voltallige kabinet het door Omtzigt opgebouwde toeslagendossier kunnen aanwenden om zelf een onderzoek in te stellen, zonder dat CDA (zetelroof!) en kabinet, alsook hij in ernstige problemen waren gekomen.

Henk Hendriksen, Veldhoven