Klimaatplan klopt niet, werkt niet en deugt niet

Greta Thunberg personifieert de klimaatbeweging, om precies te zijn de alarmistische stroming ervan. Het was altijd een beetje overdreven hoe Europese bovenbazen een scholiere ontvingen alsof ze de verschijning van de Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima was (die in 1917 zes keer verschenen is aan herderskinderen bij het Portugese Fatima, waarna die kinderen door Paus Franciscus heilig zijn verklaard).