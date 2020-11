De Kwestie: ’Gedoe rond Donald Trump is voor niemand goed’

Wie van de nuance houdt, kan zich beter niet in de Trump-discussie mengen, want één ding is wel duidelijk: de man laat niemand onberoerd.

Om maar met het begin te beginnen: na het tellen der stemmen (frauduleus of niet) riepen zo’n beetje alle nationale media de Democratische kandidaat Joe Biden uit tot winnaar. En daarmee zou Donald Trump zijn verlies moeten erkennen, meent een deel van de reageerders op De Kwestie, zoals bijvoorbeeld Jpvandenenden: „Trump heeft verloren, maar nu dreigt hij de hele Amerikaanse democratie te laten verliezen. Dat is narcistisch gedrag; gedrag van iemand die gewend is altijd zijn zin te vragen, te krijgen, te kopen of te stelen, ongeacht welke rechtvaardigheid. Beschamend gedrag, zeker niet een president waardig!”

Dat gedrag van de zittende president werkt velen op de zenuwen. Zelfs van de mensen die de mainstream media niet meer pruimen. Marinka2019 zegt daarover: „Ik heb een grote hekel aan hoe de pers alles wat uit de mond van Trump komt per definitie als idioot en belachelijk bestempelt. Dat is dom en oppervlakkig. Anderzijds kan ik de man ook niet zien of horen, vanwege die bloedirritante maniertjes van hem. Hij zou zich moeten neerleggen bij de uitslag en eervol zijn verlies moeten erkennen.”

Al Gore

Met dat laatste is ongeveer de helft van de reageerders het eens. Maar de andere helft dus niet... Ancovdveen bijvoorbeeld: „Als Donald Trump toegeeft voordat de rechtzaken zijn afgelopen of justitie de zaken seponeert, zijn deze aanklachten nutteloos. Dus hij wacht gewoon deze onderzoeken af. Overigens begrijp ik de haast van de media hierin ook niet echt. We zijn nog lang niet op de 56 dagen die het duurde voor Al Gore zijn nederlaag (de Democraat verloor in 2000 van George W. Bush, red.) toegaf.”

"De Verenigde Staten zijn niet meer zo verenigd"

Anderen zijn van mening dat elke dag dat Trump zijn nederlaag niet erkent, Amerika verdere schade oploopt. Ap_scheffer vindt dat Trump moet stoppen met zijn campagne: „De man is al belachelijk, maar nu is het hele land nog verder aan het afglijden. Het is heel erg dat een president, die heel veel landen tegen zich in het harnas gejaagd heeft, de kans krijgt om het nog erger te maken. Treurig... Het is te hopen dat het nog een beetje status terug krijgt onder Biden.” Daar is Bassieveen (’Exit Trump! Het heeft nu lang genoeg geduurd. Skippen!’) het mee eenst, maar Peter_barten bepaald niet: „Trump moet blijven knokken. De verkiezingen zijn gestolen door de Democraten. Dat is het grootste schandaal in de geschiedenis. Pers moet ophouden met Trump bashen en verspreiden van nepnieuws.”

Voor Derben488 horen mensen als Peter_barten tot de ’tokkies’: „Wat leuk om te lezen dat tokkie-rechts Nederland het opneemt voor de oude zielige zakenman Trump, die schijt heeft aan alles en iedereen en zijn verlies niet wil toegeven. Wat er nu gebeurt is dat Trump een staatsgreep probeert te plegen op een eerlijk verlopen verkiezing.”

Thunderstrike ziet vooral een gepolariseerd Amerika: „De Verenigde Staten zijn niet meer zo Verenigd. In vergelijking is onze politieke democratie nog niet zo slecht.”

Big tech

Sceptici, zoals Frits Bosch, zien dat vooral de grote tech-bedrijven hun invloed hebben aangewend om de publieke opinie een zetje te geven, maar volgens Azad_kazzaz is dat niks nieuws: „Het zal best wel dat de ’big tech’ de verkiezingen hebben beïnvloed en misschien zelfs in het voordeel van de democraten, maar in de periode vóór de opkomst van de ’big tech’ deden de grote industriëlen dat ook.”

Darryl Oost probeert uit de twee verhalen van onze Kwestie-makers een mening te vormen en zijn oordeel valt uit in het voordeel van Donald Trump: „Stellingnemer Bosch is neutraal, stellingnemer Keij is een fanatieke Biden-adept en daarbij ook nog praktiserend in het Biden-kamp. Keij beschuldigt Trump van zaken die Keij zelf in zijn stelling ventileert: verdachtmaking en wantrouwen. De mening van Keij is uiteraard zwaar gekleurd door zijn, bijna slaafse, aanbidding van Biden. Stellingnemer Bosch daarentegen benoemt de sterk toegenomen beïnvloeding door onder meer de (a-)sociale media op de immense aantallen voornamelijk klapvee-achtige Amerikanen. Amerika heeft juist Trump nodig om de eigen identiteit terug te krijgen en te behouden. Daar is de afgelopen vier jaar al hard door Trump aan gewerkt, maar dat kan onmogelijk klaar zijn in zo korte tijd. De grote intercontinentale successen van Trump hebben de wereldvrede een boost gegeven, maar de Democraten willen dat niet weten, hebben een hekel aan Trump door zijn no-nonsense-beleid. Amerika is veel beter af met Trump als president.”

Nu gaat Amerika waarschijnlijk niet naar Darryl Oost luisteren, maar Macsix heeft wellicht nog een nuttige suggestie: „Het is zaak dat iedereen rustig en respectvol blijft, daar in de US en ook hier.”