Brief 2: ’Klant mag meebetalen aan de boete’

Op de dag dat ABN Amro de boete opgelegd krijgt, niet omdat ze schuldig zijn maar omdat ze erkennen dat er zaken niet goed gegaan zijn... , krijg ik als klant de brief in de bus dat per 1 juli de tarieven voor o.a. de betaalpassen omhoog gaan.

Eerst redden we met belastinggeld de bank en nu laten ze de klant meebetalen aan de boete. Het moet uit de lengte of de breedte komen toch?

A.Vink

