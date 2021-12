Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Dan dringt het besef door op de oranjetribune: alles komt aan op de laatste ronde

Door Pim Sedee Kopieer naar clipboard

Berusting op de oranjetribune op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Nog een paar rondjes, dan is de race voorbij. Van de sfeer rondom de start is weinig over. Er klinkt geen Max, Max, Max, super Max meer. De Formule 1-auto’s zorgen voor het lawaai, op deze tribune is het stil.