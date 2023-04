Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Prof. dr. Adriaan Schout ’Oplossing stikstof ligt in onze buurlanden’

Door Adriaan Schout Kopieer naar clipboard

Caroline van der Plas(BBB) en Eurocommissaris Frans Timmermans in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP/HH

Zoekend naar een uitweg uit de stikstofklem focust politiek Den Haag te veel op zichzelf, analyseert Adriaan Schout. De stikstofoplossing ligt volgens hem in samenwerking over de grens. „Waarom zien we minister Van der Wal niet driftig Europese hoofdsteden afreizen?”