’Testen te vrijblijvend’

Op Schiphol worden testen uitgedeeld aan Chinese toeristen. Dit is geheel vrijblijvend en zonder elke vorm van controle. Volkomen zinloos dus. Als ze die test zouden gebruiken en hij is positief, zou men in quarantaine moeten? De gemiddelde Chinees heeft maar 1 of 2 weken vakantie dus het laat zich raden dat die zich niet opsluit in het hotel. Er moet getest worden voor vertrek en mensen met een negatief testbewijs laten reizen.

Olivia de Boer