’Long covid is vreselijk’

Corona komt nog steeds voor. Ik ben in december 2022 besmet geraakt en ziek geworden. Zijn mensen die long covid hebben gekregen na de eerste golf minder belangrijk? Het is verschrikkelijk voor coronapatiënten. Deze ziekte heeft ons leven op z’n kop gezet. Niet aan het werk, geen sport of leuke activiteiten. Het enige wat ik wil en velen met mij, is het leven terug voordat corona bestond. Hier knok ik elke dag weer voor.

Hanneke van Weeghel