De oorzaak van die zogenoemde taalverloedering kan, volgens de lezers, in verschillende factoren zitten: „De verloedering zit er enerzijds in dat de grammaticaregels niet meer aangeleerd worden. Sommigen laten interpunctie achterwege. Zo ontstaat een onleesbare, onbegrijpelijke brij van woorden en is de steller niet in staat zijn of haar punt over te brengen.

Anderzijds leren kinderen kennelijk niet meer begrijpend te lezen. Zij herkennen stijlfiguren als ironie en overdrijving niet meer. Taal verloedert ook als je die niet creatief kunt gebruiken om gevoelens en ideeën over te brengen”, dus Marinka2019.

Volgens Ernst4 schiet niet alleen het onderwijs tekort: „De ellende begint al bij de overheid. EU wetten en regels worden letterlijk overgenomen, veelal in het Engels.”

Fredezeggink heeft wel een idee om de mogelijke verloedering tegen te gaan: „Zodra de onderwijzer weer vlekkeloos Nederlands spreekt en schrijft gaat het met onze taal weer vooruit. Tot die tijd is bijscholing van onderwijzers en leerkrachten de enige optie.”

’Ouderwets, vervelend mens’

Maar, volgens Sofievanderheijden00 is de verloedering al haast niet meer te corrigeren: „Moet eerlijk zeggen, als je er een opmerking over maakt, wordt je als ouderwets neergezet. Als je er over in discussie gaat ben je een vervelend mens.”

Ook Frits Frisseblik ziet het somber in: „Taal hebben we nauwelijks nodig want er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Een normale rustige dialoog met wederzijds respect wordt niet meer gevoerd. Alles via de telefoon en anders wordt er geschreeuwd en gescholden.”

Nobody reageert spottend: „Hoezo onze taal koesteren? Zijn we trots op ons land dan?” En ook Appie1959 maakt er maar een grap van: „Jazeker koesteren we Nederlands voldoende. Er worden steeds meer culturen binnengehaald om Nederlands te leren. Nederlands wordt straks DE wereldtaal! Oei, ergens klopt er iets niet in mijn betoog. Er is iets grondig mis!”

Alsjeheteenmaalziet is stellig: „Er is bijna niemand in Nederland die de taal goed spreekt. En dat wordt alleen maar erger. We worden ons eigen land uitgedreven.”

Dynamisch

Ondanks de vele zwartkijkers is er een enkeling die meent dat de verloedering geen probleem hoeft te zijn: „Nou ja: koesteren we de Nederlandse taal voldoende? Taal is een „levend” iets en verandert steeds”, aldus hwhofstee.

Ook Henray71 is minder fel: „Taal is niet in een vaste vorm gegoten maar is dynamisch. Door globalisering plus de dominantie van Engelstalige programma’s op tv zal het Nederlands meer richting de zustertaal ontwikkelen. Erg?” Nico Niemand sluit zich daarbij aan: „Helaas is een taal een dynamisch iets! We spreken nu ook niet meer als een eeuw terug! Globalisering heeft invloed op elke taal, dus ook ons zo geliefde Nederlands. We moeten voort, ook met taal, het is niet anders.„