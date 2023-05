’Te veel macht naar Brussel’

Als klein land zijn wij gebaat bij de EU als voornaamste afzetgebied voor onze producten. Echter wat wel moet gebeuren is dat een deel van onze afgestane soevereiniteit uit Brussel wordt teruggehaald. Derhalve moet het kabinet als grote nettobetaler Brussel de wacht aanzeggen en bewerkstelligen dat wij weer zelf kunnen bepalen wat wel of niet in ons land geschiedt.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk