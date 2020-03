Brief 3: ’Europese Unie heeft het laten afweten’

Turkije hebben ze afgekocht zodat ze zelf jarenlang gevrijwaard waren om iets te doen. De verdeling van vluchtelingen in Europa is nooit tot stand gekomen. De hulp aan Griekenland is nooit geëffectueerd.

En nu zijn ze bezorgd door de nieuwe stromen vluchtelingen die de Europese grenzen massaal bestormen. Lastig vinden ze, nu Turkije actie van ze verwacht.

P. Cammaart