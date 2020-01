Brief 2 ’Ze zijn ook onaantastbaar’

Een politieagent kan dan wel een proces verbaal opmaken maar dat wordt op een hoger niveau weer terzijde geschoven als minder urgent.

Die kazerne in Grave heeft in het vroegere wachtgebouw nog een aantal bruikbare cellen. Sluit zo’n oproerkraaier daar maar in op voor een paar dagen.

F. Heeffer

Uden

