’Op juiste moment op juiste plek’

Met de hele familie en aanhang kampeerden we op een camping aan het Gardameer in Italië. Het is een groot meer en als het stevig waait, kan het er behoorlijk spoken.

Omdat daar een kiezelstrand is, namen we luchtbedden mee om op te liggen. Mijn vader had als zeeman de gewoonte om over het water te turen. Als enige persoon van het hele strand zag hij, dat er ver van de kust een kleine zeilboot was omgeslagen. We bedachten ons geen moment en zwommen naar de plek des onheils en namen twee luchtbedden mee. Daar aangekomen ontdekten we twee Italiaanse jongens die zich vastklampten aan de houten bodem van de boot. Ze konden niet zwemmen! Op de luchtbedden brachten wij ze terug. We waren geen helden, maar wel op het juiste moment op de juiste plaats. Ik word er emotioneel van als ik eraan terugdenk.

E.L. Dobber, Lelystad