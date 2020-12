’Niet voorbereid op vaccinatie’

Nu het vaccin waarschijnlijk de week voor kerst vrijgegeven wordt, geeft de GGD aan dat er nog veel moet gebeuren: locaties inrichten, personeel opleiden... hoe gek wil je het hebben?

Net als in het begin van de coronacrisis lopen wij, met het beste kabinet ooit, ver achter de feiten aan. Geen beschermingsmiddelen in de bejaardenhuizen, geen mondkapjes, nu weer pas in januari vaccineren. Kwaadwillenden zouden er iets achter kunnen zoeken!

A. de Waele, Koewacht