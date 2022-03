’Ook hoge- en middeninkomens compenseren’

Ook de hoge inkomens hebben recht op compensatie, omdat deze mensen na een dure studie of hardwerkend bedrijf een hoger inkomen verdienen. Ze geven het geld vervolgens uit, wat goed is voor de economie. Dit alles vraagt een algehele BTW- verlaging en compensatie voor iedereen. Overheid kom eerder in actie dan 1 juli, want dat is mosterd na de maaltijd! Laat de plannen voor een miljarden investering voor klimaat en de stikstofproxlematiek los en help de bevolking in deze crisistijd.

W. Suyker