Nieuw fonds is overbodig

De VS hebben een honderden miljarden kostend programma voor inflatiebestrijding en tegelijkertijd ’vergroeningsmaatregelen’. De meeste stemmers vinden dit valse concurrentie. Door dit inflatiefonds zouden bedrijven eerder kiezen voor vestiging in de VS, zo gelooft een meerderheid. Een reactie: „Prima, laat ze lekker naar de VS gaan. Hier zijn toch al geen mensen meer te krijgen.” Iemand anders vindt: „Laten we eens een eind maken aan al die idiote klimaateisen, daardoor worden we juist concurrerend ten opzichte van de VS.”

De EU wil zich onderscheiden op het gebied van groen beleid en goede arbeidsomstandigheden. Een meerderheid vindt dit geen goede strategie. Een respondent: „De Europese industrie moet zichzelf kunnen redden. Maar door juist te letten op vergroening en arbeidsomstandigheden lopen ze het risico zich uit de markt te prijzen.” Een ander: „Je moet je afvragen welke prijs we moeten betalen voor die vergroening en betere arbeidsomstandigheden. Vergroening is prima, maar graag zonder gedram en dit idiote doorgeslagen tempo.”

Het plan voor het investeringsfonds komt uit de koker van de ’zuidelijke’ landen. Bijna niemand van de deelnemers is hier verbaasd over. Iemand reageert: „De kosten voor dit soort flauwekulfondsen komen allemaal uit onze zakken en we krijgen er helemaal niets voor terug.” Een ander schrijft: „Ze doen net of er een geldboompje staat bij de EU. Jarenlang is de rente superlaag geweest en nog hebben ze hun zaakjes niet op orde.” Nog een reactie: „Laat de EU zich bezighouden met waar die voor bedoeld is: het versoepelen van handel en verminderen van regels i.p.v. juist meer regels opwerpen voor zaken waar ze zich niet mee dienen te bemoeien.”

Ook gelooft bijna niemand dat met de komst van een investeringsfonds het geld eerlijk verdeeld zal gaan worden. „Het moet niet zo zijn dat de noordelijke landen betalen en de zuidelijke landen hiermee hun gaten in de begroting dichtmaken.”

De respondenten antwoorden verdeeld op de vraag of op de komende EU-top er ook een industriefonds gaat komen. Hoewel premier Rutte zijn bezwaren uitte tegen het fonds, meent een stemmer: „Hij zal wel weer gaan tekenen bij het kruisje.”

De meeste deelnemers vinden het helemaal niet nodig dat de industrie wordt vergroend. „Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om te innoveren. Bij een gezonde strategie hoort innovatie en inspelen op veranderingen. Daar hoeft de overheid niet bij te helpen.”

Daarbij zou een meerderheid het ook niet goed vinden als bedrijven gedwongen worden te vergroenen. Een stemmer: „Als de industrie gedwongen wordt te vergroenen en er meer eisen worden gesteld, dan verdwijnen er steeds meer bedrijven uit Europa en maken we onszelf nog meer afhankelijk van anderen.”

De meeste deelnemers vinden daarbij ook niet dat de rekening voor de vergroening van Europa volledig bij de industrie moet komen te liggen. „Verdeel de rekening eerlijk: tussen consumenten en industrie.”