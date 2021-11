Uitslag Stelling: ’Een excuus om te rellen’

Wat een doodgewone demonstratie tegen 2G-beleid had moeten worden, afgelopen vrijdagavond in Rotterdam, ontaardde in een ware veldslag. Agenten en politiebusjes werd bekogeld met stenen en vuurwerk, winkelruiten gingen aan diggelen en scooters werden in brand gestoken. De ME moest eraan te pas komen om de meest gewelddadige woede-uitbarsting sinds het begin van de coronacrisis te bezweren. Een dag later was het weer bal en braken door heel het land rellen uit. „Puur geweld onder het mom van demonstreren,” zei demissionair premier Mark Rutte erover. Ruim twee derde van de respondenten is het met hem eens. „Dit had weinig met demonstreren te maken”, schrijft iemand, maar meer met hooligans en jongeren die zich stierlijk vervelen, en zich vervolgens vermaken door de boel te ontwrichten.”

Het verbieden van dergelijke demonstraties heeft dan ook geen zin, vindt iets meer dan de helft van de stellingdeelnemers. „De overheid heeft met de coronacrisis al te veel grondrechten ingeperkt,” verwoordt iemand. „De rechtsstaat is zwaar beschadigd en iedere verdere uitholling maakt de kans op herstel kleiner.” Een ander schrijft: „Als je de demonstraties bovengronds verbiedt, dan krijg je ondergronds verzet. Daar kun je vergif op innemen.” Voorstanders van een demonstratieverbod denken dat het tijdelijk verbieden van protesten de enige manier is om gewelddadige rellen de kop in te drukken. „Het doel van de relschoppers is juist het ondermijnen van onze democratie. Dan lijkt een verbod mij op zijn plaats,” stelt iemand.

De politie en ME moeten harder kunnen ingrijpen bij rellen zoals die van afgelopen weekeinde, vindt bijna driekwart van de respondenten.„Zet het leger en het Korps Mariniers in bij coronademonstraties”, oppert iemand. „Snoeihard aanpakken en geen pardon voor minderjarigen”, schrijft een ander. „Via snelrecht een paar maanden de gevangenis in en de schade op de geweldplegers en hun ouders achterhalen.”

Een overgrote meerderheid (77 procent) vindt dat de voedingsbodem voor rellen door corona is toegenomen. „De maatregelen zijn inconsistent en veranderen continu. Daardoor ontstaat psychische stress bij de bevolking, wat vervolgens tot uitbarsting komt”, schrijft een respondent daarover. Volgens een ander is hier niet alleen de coronacrisis debet aan: „Het is een consequentie van opstapeling van frustraties. De toeslagenaffaire, de huidige woningnood, de stijgende kosten van levensonderhoud. Dit zet heel veel druk op onze samenleving.”

De overheid onderschat het sentiment van stress, onzekerheid en frustratie om het coronabeleid, stelt dan ook driekwart van de stellingdeelnemers.

Nog eens 82 procent vreest dat mogelijke aanscherping van de huidige maatregelen meer rellen in de hand zal werken. „De overheid moet meer aandacht hebben voor de polarisatie in de samenleving”, aldus een respondent. „Als je alsmaar strengere maatregelen oplegt en geen perspectief biedt, dan krijg je mensen die steeds bozer worden.”