Bellen naar huis, niemand neemt op. Dan maar iedereen aanspreken of ze naar Leusden rijden. Nee hoor, maar dan komt de eigenaar van Sorin Autoservice naar buiten. Of hij naar Leusden gaat? Nee, maar hij vond het geen probleem om even naar Leusden en terug te rijden voor de reservesleutel. Benzinevergoeding wilde hij ook niet. Geweldig!

Bonny Reijmers

