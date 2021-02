’Kiezers genegeerd door uitsluiten PVV’

Deze ondemocratische beslissing kan niet.Via spoedwetgeving (dat kan nog mooi voor de verkiezingen) moeten deze partijen verplicht worden de volgorde van de uitslag te respecteren en zo een regering te vormen. Bang dat het niets wordt met de PVV? De afgelopen jaren was het ook een zootje en is de boel ook uit elkaar geklapt. Als je de PVV blijft negeren wordt dit een gevaarlijk landje. Corona is een groot probleem maar immigratie misschien wel groter en dat zal nooit stoppen als het aan de VVD en het CDA ligt. Een grote groep stemmers negeren is en blijft ondemocratisch

A.Brinkman,

Emmeloord