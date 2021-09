Dagen geen elektriciteit, omdat VS het verdommen hun kabels in de grond te leggen

Binnenland

Straten in Breda blank door gesprongen waterleiding

In een woonwijk in het noordoosten van Breda is woensdagavond laat een waterleiding op drie plekken gesprongen. De veiligheidsregio laat weten dat er veel overlast is in de Philips Schonckstraat en de Conradstraat. De straten staan blank en het water is bij meerdere huizen naar binnen gestroomd.