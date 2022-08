Brief 2 ’Overleg gedoemd te mislukken’

Bekijk ook: Supermarkten gaan toch niet praten met stikstofbemiddelaar Remkes

Alle partijen, inclusief het kabinet, die met Remkes praten, moeten bovendien bereid zijn om in oplossingen te denken. Sluit bepaalde ideeën van boeren of natuurorganisaties niet uit en begin niet bij voorbaat met het dreigement om naar de rechter te stappen als je je zin niet krijgt. Ga vol vertrouwen en constructief het overleg aan. Allemaal leuk bedacht en hier opgeschreven, maar de meningen en posities van de betrokken partijen zijn in de media al zodanig breeduit uitgemeten dat de betrokken partijen niet meer met (gezicht)verlies meer kunnen terugkomen bij de achterban. Kort en goed, dit overleg is gedoemd te mislukken.

Huub Kapel

