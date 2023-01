Uitslag Stelling: ’Holocaust lessen nodig’

Zo stelt een respondent: ,,Er zijn nu zoveel nieuwe Nederlanders die dit niet van hun ouders horen. Dit is geschiedenis van Europa en als je hier woont, dien je die kennis te hebben.” Een groot aantal stemmers vermoedt dat met name onder moslimjongeren veel Holocaustontkenners zijn. Eén deelnemer die daarop ingaat, meent: ,,Velen krijgen van huis uit mee dat joden fout zijn en in het verlengde daarvan zit ontkenning van de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog.” Een ander denkt dat het probleem bij ‘alle jongeren’ ligt. ,,De jeugd heeft slechts interesse in wat er gebeurt op hun smartphone. De rest van de wereld boeit niet.”

De onderzoeksmethoden van de organisatie die opkomt voor de rechten van slachtoffers van de Holocaust bleken discutabel. Zo werden niet alleen jongeren ondervraagd, maar ook veertigers. En de enquête was telefonisch afgenomen, terwijl jongeren nauwelijks bellen. Desondanks vinden meeste respondenten het schokkend dat er zoveel Nederlanders zijn die de Holocaust bagatelliseren. Bovendien geloven de meesten niet dat de organisatie de cijfers heeft overdreven. Een respondent schrijft: ,,Schokkend dat het zelfs wordt ontkend of dat mensen denken dat het meeviel.” Iemand anders vindt het ook een teken van het falen van het onderwijs. ,,Leerlingen krijgen alleen maar woke-shit over zich heen. Iedereen mag maar denken en doen wat hij wil. Dat is juist een voedingsbodem voor Holocaustontkenning”, klinkt het.

Slechts een kwart van de respondenten denkt dat Nederlandse jongeren weten wat het begrip Holocaust inhoudt. Toch denkt een meerderheid van de stemmers niet dat er veel discussie is op scholen over of de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog echt is gebeurd. Wel gelooft een meerderheid dat naarmate de Tweede Wereldoorlog langer is geleden, het probleem van de Holocaustontkenning groter zal worden.

Veruit de meeste respondenten vinden dat docenten sterker moeten staan tegenover Holocaustontkenners in de klas. Een respondent oppert: ,,Doorzetten, tegen alle antisemitisme en domme onwetendheid in. Maak er gewoon een verplicht onderdeel van en overhoor het ook.” Een andere respondent wil zelfs dit een verplicht onderdeel maken van de examens voor de middelbare school.”

Twee derde van de stemmers vindt dat goede voorlichting antisemitisme kan bestrijden. Een respondent: ,,Belicht de Holocaust zeker ook vanuit het heden. Er is nog steeds antisemitisme.” Een stemmer vindt bijvoorbeeld dat de ‘fancy schoolreisjes’ kunnen worden geschrapt en dat leerlingen best op schoolreisje naar een voormalig concentratiekamp kunnen gaan.

Het antwoord op de vraag of verhalen over de Jodenvervolging nog indruk maken op jongeren, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt dat dit wel het geval is, de andere helft juist niet. ,,Kinderen raken echt wel onder de indruk, als het verhaal goed wordt verteld. Dat geldt voor de Holocaust net zo goed als voor het slavernijverleden”, meent een voorstander van educatie.