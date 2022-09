Uitslag Stelling: ’Waken voor onze veiligheid’

Zo vindt één van hen: „Het leger is enorm gedateerd en vergrijsd, tijd voor een nieuw elan.” Velen zijn het eens met de gedachte achter het wetsvoorstel dat de krijgsmacht in ons land minder gevoelig moet worden voor de politieke waan van de dag. „Een land moet een modern en goed functionerend leger hebben dat niet afhankelijk is van de signatuur van een kabinet”, reageert één van hen. „Helaas moeten we anno 2022 weer aan onze veiligheid denken. Zolang er van die idioten als Poetin aan de macht zijn. moeten we te allen tijde in staat zijn ons land te verdedigen. Intriest, maar helaas meer dan noodzakelijk”, aldus een ander.

Dat de aandacht voor defensie de afgelopen decennia zo is verslonsd in ons land, is 86% van de respondenten een doorn in het oog. „Defensie is sinds het einde van de Koude Oorlog uitgekleed tot op het bot. Er is weinig tot geen materieel en personeel. En wat er is aan personeel loopt op zijn laatste benen en houdt met kunst en vliegwerk het materieel draaiende”, denkt één van deze deelnemers. „Jarenlang was onze krijgsmacht een ondergeschoven kindje”, stelt ook een ander. „We zaten te laag met het bedrag wat ieder jaar werd gegeven. Nu is het tijd voor een inhaalslag en zorgen dat we een picobello leger terugkrijgen.”

De NAVO-norm dat 2% van het nationaal inkomen van lidstaten naar defensie moet gaan, vindt 75% van de stellingdeelnemers dan ook reëel. „Het is een schande dat ons land zich zo lang al niet heeft gehouden aan deze norm”, reageert iemand. Dit betekent dat er structureel onvoldoende middelen waren om materieel en menskracht (opleidingsniveau) op peil te houden. En dat in een turbulente wereld.” Een ander stelt: „We moeten onszelf kunnen verdedigen en als lid van de NAVO ook een volwaardige partner (willen) zijn.”

Het is volgens velen belangrijk om een gezonde krijgsmacht te hebben in het huidige geopolitieke landschap. „Je moet je niet te afhankelijk opstellen van andere landen. Zorg dat je je eigen defensie op orde hebt.”

Een merendeel van de stellingdeelnemers (67%) pleit dan ook voor het reactiveren van de dienstplicht. „Actieve dienstplicht is alleen al voor de opvoeding goed”, verwoordt een respondent de mening van velen. „Het zorgt voor een betere discipline bij jongvolwassenen en is ook zeer bevorderlijk voor de liefde voor ons land.”

Een aanzienlijk deel van de respondenten (58%) verwacht dat we onze krijgsmacht in de toekomst ook nog echt in eigen land nodig zullen hebben. „Maar je kunt defensie ook inzetten voor andere doeleinden’, benadrukt iemand.

Toch zijn er ook respondenten (17%) die vinden dat Nederland geen leger meer nodig heeft. „Ga praten. Vechten is toch niet meer van deze tijd? We zijn een beschaafd volk”, schrijft één van hen. Anderen hebben het over ’weggegooid geld’. „Dit geld wordt alleen besteed in en voor het buitenland. Dat kunnen we toch beter in eigen land aan andere nuttige zaken uitgeven? Zolang een deel van de bevolking in armoede leeft, moet het geld eerst daar naartoe.”