’Nederland mist protestcultuur’

Nadat gele hesjes een aantal jaar geleden een ware volksopstand veroorzaakte, waarbij de overheid bakzeil moest halen en een aantal zaken terug moest draaien willen ze dat dit keer voorkomen. In Nederland maakt de overheid zich totaal niet druk over gele hesjes of een volksopstand. Ze weten dat de bereidheid om voor jezelf op te komen bij de Nederlander nihil is. Actievoeren zit er gewoon niet in. Enkelingen als boze boeren en vissers daargelaten. Dit geeft gelijk aan waarom de Europese eenheid en de heilstaat Europa nooit zal werken. Waar burgers in zuidelijke landen de cultuur hebben actie te voeren en voor zichzelf op te komen, blijft het in Nederland oorverdovend stil. De Nederlanders ondergaan zonder protest wat hen wordt opgelegd. Het maakt gelijk duidelijke waarom Nederland worstelt met zo veel Europese wet- en regelgeving. Het verklaart ook waarom wij zo veel betalen aan Europa.

Peter de Quaack,

Vlissingen