De enige reactie die Pia Dijkstra gisteravond bij Nieuwsuur had kunnen geven over het onderzoek naar het nut van haar ’voltooid leven-wet’ is: ’Sorry voor mijn gedram over een wet waarop niemand zit te wachten. Sorry dat ik mijn dure tijd als volksvertegenwoordiger heb verspild aan het oplossen van een probleem dat niet blijkt te bestaan’. Maar vooral: ’Sorry dat ik al jaren propaganda bedrijf voor zelfmoord’.