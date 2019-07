’Ouderen eenzaam thuis’

In Nederland voelt meer dan de helft van de ouderen zich eenzaam. Zij missen het gevoel met anderen. En in de zomer is dit gevoel bij één op de zes ouderen nog sterker aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat zij gemiddeld wel acht dagen helemaal niemand spreken.

Veelal zijn familie, vrienden en kennissen met vakantie. Hobby- en sportclubs hebben een zomerstop. Ja, zelfs de mantelzorger geniet van een welverdiende vakantie.

En onze regering maar zeggen dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Want dat scheelt weer in de kosten voor een verblijf in een verzorgings- of seniorentehuis. Langer in de eigen woning blijven, vergroot de eenzaamheid onder deze categorie ouderen nóg meer!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela