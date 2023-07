Dat een organisatie als Co-Med huisartsenpraktijken wil overnemen van met name huisartsen die met pensioen gaan en geen opvolger hebben, is natuurlijk de ultieme vorm van marktwerking. Alleen is dit helaas niet de marktwerking die de overheid ooit voor ogen had.

Deze clubs, want het zijn er meerdere, willen gewoon zo veel mogelijk geld verdienen en de kwaliteit van de zorg loopt daar vaak een fors eind bij achter. Dat krijg je als je altijd maar uitgaat van het feit dat dergelijke ondernemingen met elkaar concurreren in plaats van de prijs opdrijven.

Zorg moet niet gestoeld zijn op commercie en geleid worden door cowboys met dollartekens in de ogen. Maar of dit ooit in Den Haag zal doordringen is uiterst ongewis.

Jan Pronk, Beverwijk