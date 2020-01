’Terug naar de kweekschool’

Leerkrachten die slechts twee of drie dagen willen werken, maken dan verplicht adv-dagen op en vallen verplicht in bij ziekte. Schaf interne begeleiders, remedial teachers, veel schooladviesdiensten af, zodat men met dat geld kleinere groepen kan maken. De leerkracht kan dan zelf de kinderen persoonlijk begeleiden. Deze persoonlijke begeleiding gebeurde vroeger na schooltijd, want men had grote groepen en er waren amper scholen voor speciaal onderwijs. Met de komst van de Pabo’s schoten ook de scholen voor speciaal onderwijs als paddestoelen uit de grond. Voor ieder kind was wel een labeltje.

Nu er minder scholen voor speciaal onderwijs zijn klagen leerkrachten steen en been, want niet ieder kind mag anders zijn, maar krijgt een labeltje opgeplakt, zodat bij het falen van een kind de leerkracht altijd de schuld bij het kind kan leggen en niet bij zichzelf.

Het basisonderwijs is achteruitgegaan door zowel de vele parttime banen en doordat de kweekschool is veranderd in de Pabo.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik