Uitslag stelling: ’Blokkeer TikTok op werk’

Een ban van TikTok is ook een discussie in de Tweede Kamer. Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat Tweede Kamerleden en hun medewerkers TikTok van hun telefoon moeten halen. Een stemmer: „Tweede Kamerleden moeten aan het werk gaan en niet de hele tijd op hun telefoon turen.”

Een andere stemmer vindt het maar een eng idee: „China is erop uit om de hele wereld te bespieden. Niet alleen TikTok, maar ook computerhardware met Chinese onderdelen moeten we wantrouwen.” Een voorbeeld: „Al die elektrische auto’s die we uit China halen hangen vol met camera’s. Wie zegt dat ze daarmee niet hier meegluren?”

Iemand anders: „Als je TikTok verbiedt, dan kun je alle andere apps ook wel verbieden. Ook Amerikaanse bedrijven zijn erop uit je gegevens te stelen. Deze bedrijven weten al teveel van ons.”

Iets minder deelnemers, maar toch ook een meerderheid, vinden dat bedrijven hun medewerkers ook moeten kunnen verbieden om te tiktokken. Een stemmer: „Het is voor bedrijven zeer eenvoudig om apps op telefoons te blokkeren, zodat medewerkers deze niet meer kunnen gebruiken.”

Het Chinese bedrijf Bytedance ontkracht alle spionagebeschuldigingen en spreekt van misverstanden over de app. Veruit de meeste stemmers geloven niks van dit verweer. Een respondent: „Dat de Chinezen ontkennen deze app te gebruiken, dat geloof ik niet. En die achterdocht is er niet voor niks. Dit heeft het land aan zichzelf te danken.”

TikTok is ook enorm verslavend. Vooral kinderen zijn behoorlijk verslingerd aan de app. Een respondent: „Het meest trieste sociale mediaplatform dat ik ken.” Een andere respondent: „Ze zitten er soms wel een uur per dag op. Tijd die ze natuurlijk veel beter kunnen besteden.” Een andere deelnemer relativeert: „Nu is het TikTok, over een jaar is het weer wat anders.”

Driekwart van de stemmers maakt zich hier zorgen over. Toch denkt maar een derde van de stemmers dat de opmars van de app is te stoppen. Een stemmer: „Laten we binnen bedrijven en op scholen de telefoon maar helemaal verbieden. Dit zou de wereld echt een stuk socialer maken.”

Alleen al in Nederland zijn 3 miljoen TikTok-gebruikers. Een flinke meerderheid denkt niet dat als gezagsdragers de app niet meer zouden gebruiken, hun voeling met de maatschappij verloren gaat. Een respondent: „Blijf in de gaten houden waarom mensen dit zo leuk vinden, zodat we de jeugd beter kunnen begrijpen.” Een andere respondent die het wel goed vindt als de app in de ban gaat: „Er zijn zoveel andere manieren om voeling te houden met de maatschappij. Ga bijvoorbeeld eens praten met mensen.”

Onder de helft van de stemmers is TikTok niet echt populair. De andere helft denkt juist wel dat mensen plezier beleven aan de app. Onder de stemmers die het leuk vinden: ,,TikTok is te leuk, waarom zou je het verbieden? Het is de politiek die alles stuk maakt en de pleziertjes van mensen afpakt.”