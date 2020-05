Uitslag stelling: ’Minder inkomen kan niet’

Zo meent één van hen: „Werkgevers hadden in de afgelopen goede jaren voor een buffer moeten zorgen.” „Het is zuur voor werkgevers dat het zo slecht gaat, maar werknemers kunnen door een loonkorting ook in de problemen komen”, betogen meerdere respondenten. „Vaste lasten gaan immers ook door”, klinkt het vol overtuiging van een tegenstander, die vervolgt: „De hypotheekverstrekker of huurbaas wil ook op tijd zijn geld, evenals nutsbedrijven en ga zo maar door. Zomaar minder inkomsten kan werknemers in grote problemen brengen. Dus nee, er mag dan wel makkelijk over 'loonoffers' worden gesproken, wat mij betreft is dit geen optie en niet bespreekbaar.” En weer een andere opponent stelt: „Als er een echte crisis komt zal ik ook gewoon mijn rekeningen moeten betalen. Ik kan niet bij de supermarkt aankloppen met de vraag om korting te krijgen omdat ik minder te besteden heb.”

De meeste stellingdeelnemers (54%) vinden dat personeelsleden niet lastig moeten worden gevallen met de problemen van hun werkgever. „Bedrijven die loonoffers vragen hebben jarenlang winst gemaakt maar geen potje opgebouwd voor mindere tijden”, stellen velen. „Als het weer goed gaat met het bedrijf krijgt de werknemer dan ook een extra deel hiervan? Dat gebeurt bijna nooit.. Waarom moeten we dan wel inleveren als het minder gaat?”, vraagt iemand zich af.

„De directie, commissarissen en aandeelhouders moeten ook inleveren”, is een veelgehoorde mening. „Afgelopen jaren hebben mijn verschillende werkgevers zichzelf 8 tot 10% verhoging gegeven, terwijl er voor ons als arbeiders niets in zat'”, deelt een respondent. „Als iemand moet bloeden zijn zij het. Verkoop dat luxe vakantiehuis in Spanje maar, verkoop je boot. Dan weet je eindelijk van hoe weinig je werknemers moeten rondkomen. In essentie: hun huis, tweede huis, boot en luxe is voor een belangrijk deel eigendom van de arbeiders. Ik vind het niet erg als die trend aan flarden gaat. Werkgevers zijn vaak graaiers. En nu ze verlies lijden schreeuwen ze moord en brand.”

De meesten mogen tegen een loonoffer zijn, ruim de helft van de respondenten (55%) snapt wel dat sommige bedrijven zich ertoe genoodzaakt zien in deze uitzonderlijke tijden. „De meeste werkgevers kan niet verweten worden dat ze hebben bijgedragen aan de crisis waarin ze zich nu bevinden. Het is echt overmacht”, meent een respondent. Beter een loonoffer dan geen baan meer, vindt dan ook 53% van de deelnemers. „Faillissement leidt immers ook tot inkomensdaling”, stelt iemand. „Het is niet anders, iedereen moet nu water bij de wijn doen”, vindt een ander.

Mochten werkgevers niet anders kunnen dan een loonoffer vragen, dan zouden zij daar volgens de meesten (68%) iets tegenover moeten stellen. Een dag minder werken in ruil voor het inleveren van salaris bijvoorbeeld. „Iets inleveren om je baan te behouden is misschien de enige optie”, schrijft iemand. „Maar in betere tijden moeten werknemers het ingeleverde bedrag terugkrijgen”, klinkt het.