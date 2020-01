Mannen in de ’overgang’

Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Dartmouth College zou men tussen de 46 en de 55 jaar het meeste last hebben van de ’midlifecrisis’, een term die in 1965 werd bedacht door psychoanalyticus Elliott Jaques. De helft van de respondenten gelooft in het bestaan van dit fenomeen. „Een periode waarin je beseft dat het niet beter zal worden. Fysieke aftakeling is merkbaar, je kinderen hebben je bijna niet meer nodig, verder carrière maken zit er niet meer in. Je moet afscheid nemen van een periode”, zegt iemand die net als 20 procent van de deelnemers uit ervaring zegt te spreken. Iemand anders: „Het is een periode waarin men er alles aan doet om nog niet oud te zijn. Men wil dan nog even knallen, de dingen doen die men nog ’op de plank had liggen’, je weer even jong voelen”. Een ander vult aan: „Op je werk ben je te jong voor je pensioen en te oud om serieus genomen te worden door jongere collega’s.

Tegenstemmers vinden dit overtrokken, één ervan noemt het ’een opgeklopt verschijnsel, iets dat normaal is in een levenscyclus en een smoes om gedrag te vergoelijken’ en ’een verzonnen fenomeen. Je kunt op elke leeftijd dit soort uitspattingen krijgen’. V

Volgens iemand anders is deze zogenoemde crisis ’gewoon een excuus om zich te misdragen’.

Een midlifecrisis wordt door 63% bovendien gezien als een luxe-verschijnsel. „Dit komt vooral voor in westerse culturen waarin we enkel bezig zijn met werken, presteren en uiterlijke schijn. Zelden zijn we met diepere zaken bezig waardoor we uiteindelijk in een fase van twijfel komen.” Een derde denkt dat het taboe is om serieus over de ’midlifecrisis’ te praten, terwijl dit juist zo belangrijk is, ook in het belang van de directe omgeving: „Het is vooral een ’crisis’ voor de (ex-) partner. Voor de persoon zelf is het een fase in zijn leven waarin hij op zoek is naar zichzelf. Hoe onbewuster dit gaat des te meer de persoon terugvalt in zijn ’kind-zijn’ en weer met autootjes en meisjes gaat spelen.” Dit kan behoorlijk uit de hand lopen, weten sommigen. „Veel gezinnen worden ontwricht tot aan echtscheidingen toe.”

Daarom mag er best wat meer aandacht aan worden besteed, vindt een derde. „We moeten er niet lacherig over doen. Deze crisis kan overslaan in een depressie.” Een andere ervaringsdeskundige zegt: „Hier vier jaar geleden mee te maken gehad. Het ruïneert complete gezinnen. Mensen die in een keer de kolder in de kop krijgen omdat ze menen dat het gras groener is bij de buren. Ze luisteren alleen nog maar naar hun gevoel. Gezond verstand lijkt overboord gegooid. Hier moet meer aandacht voor komen.”

De midlifecrisis wordt vooral gelinkt aan de man. Dat is logisch, stellen sommige deelnemers, de vrouw heeft immers al haar eigen omslag. „Vrouwen hebben de overgang en dat neemt men heel serieus. Hoe je het ook noemt, mannen ondergaan ook een overgang”, zegt iemand.

Sommigen denken dat we het juist wat minder serieus moeten nemen”.

„Het leven heeft ups en downs, steeds nieuwe fases. Alles hoeft niet groots en meeslepend te zijn.”